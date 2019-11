Stavano recuperando il bottino di alcuni furti in appartamento: fermati tre ladri

Stavano recuperando da un sacco nei pressi della stazione della refurtiva che avevano collezionato in una serie di furti effettuati a Rignano sull'Arno il 30 e 31 ottobre, il 4 e 5 novembre. Per questo due uomini, il 22enne A.P. ed il 21enne T.M.,quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine, entrambi in Italia senza fissa dimora, sono stati denunciati nella serata di ieri per ricettazione in concorso.

I militari, in particolare, hanno sequestrato una borsa Prada, tre borse Gucci, un portafoglio Gucci, oltre alla chiave d’accensione di un’autovettura, un giubbotto Fay, due paia di scarpe, un profumo ed un paio di occhiali, un profumo, due giubbotti ed un paio di scarpe provento di altri duefurti, uno zaino contenente arnesi atti allo scasso, tre paia di guanti, duepassamontagna e tre torce.

Nel corso degli accertamenti, i carabinieri sono riusciti a rintracciare e fermare, in Firenze via San Gallo, un terzo complice A.D., 20enne albanese,già noto alle Forze dell’Ordine, anche per quest’ultimo sottoposto a fermodi indiziato di delitto per il reato di ricettazione in concorso. I tre albanesi sono stati tradotti presso la casa circondariale di Sollicciano.

