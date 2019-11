Traversa di Limite e Molin Nuovo, per lavori cambia la viabilità

L’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, ha stabilito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, per il restringimento della carreggiata, dal km 6+500 al km 6+530 circa, nel comune di Capraia e Limite, fino al 30 novembre 2019, con orario 00/24, per consentire i lavori di realizzazione di un tratto di fognatura per acque bianche.

Lavori anche a Molin Nuovo

L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, ha stabilito l’ istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h per il restringimento della carreggiata, al km 69+600 circa (in corrispondenza del numero civico 343/A di Via Senese-Romana), in località Molin Nuovo nel comune di Empoli, dal giorno 13 al giorno 20 novembre 2019, con orario 00/24.

Il provvedimento è stato adottato per consentire lavori di allacciamento alla rete del gas metano.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

