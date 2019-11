Turista morto a Santa Croce, udienza preliminare per omicidio colposo

Davanti al gup di Firenze è iniziata l'udienza preliminare per la morte di Daniel Testor. Il turista spagnolo morì dopo esser stato colpito da un frammento di pietra staccatosi dalla basilica di Santa Croce nell'ottobre 2017. Sono imputati di omicidio colposo il presidente dell'Opera di Santa Croce Irene Sanesi, il suo predecessore Stefania Fuscagni, il segretario generale Giuseppe De Micheli e il tecnico responsabile, il geometra Marco Pancani. La famiglia di Testor è già stata risarcita e non si costituirà parte civile. Oggi, giovedì 7 novembre, il pm ha motivato davanti al gup la richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli indagati.

Tutte le notizie di Firenze