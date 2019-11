Weekend avventura tra pagine, musica e parole: ecco il Festival della Lettura 2019

Tuffarsi nell’avventura, scoprire navi sommerse, conoscere le storie scanzonate di un pittore pisano in giro per il mondo. Questo e molto altro ancora sarà possibile questo weekend a Castelfranco grazie al Festival della Lettura 2019 che continua con tanti eventi per ogni età: adulti, adolescenti e bambini.

Per bambini, ragazzi e non solo

Spazio ai ragazzi, sabato 9 novembre alle ore 16.00 negli spazi della Biblioteca Comunale, con l’evento rivolto alla fascia di età 6-11 anni: “Avventure di ieri e di oggi. E tu che avventuriero sei? Una nave di letture per viaggiare e fare scoperte indimenticabili, conoscere storie di pirati e esploratori” a cura di Promocultura. Un laboratorio per bambini con letture che parlano di viaggi e avventure, per fare scoperte indimenticabili, conoscere storie di pirati, di scopritori e di grandi esploratori. Alla fine dell’incontro i partecipanti saranno capaci di intraprendere e superare qualsiasi avventura e scoprire come è stato possibile compiere viaggi incredibili senza le carte geografiche e le mappe degli smartphone.

A seguire alle ore 17,30 la Dott.ssa Gloriana Pace, archeologa dell’Università degli Studi di Pisa, terrà una conferenza su “Le navi antiche di Pisa”: illustrando gli scavi fatti presso la stazione di Pisa San Rossore in cui sono state trovate 30 navi romane di vari periodi, esposte oggi, dopo un lavoro di restauro di circa dieci anni, presso gli Arsenali Medici di Pisa.

Domenica 10 novembre alle ore 15.30 in Biblioteca, per i ragazzi da 11 a 14 anni, ci sarà l’iniziativa “Ma che stile! Viaggio nell’illustrazione d’autore”, un percorso per conoscere il variegato mondo dell’illustrazione e un laboratorio creativo, sempre a cura di Promocultura. E a seguire, alle ore 17.30, è in programma l’incontro con l’illustratore Sergio Riccardi in collaborazione con la biblioteca scolastica di Leo.

Musica e parole

Alla scoperta dell’artista Giuseppe Viviani

Sabato 9 novembre alle ore 21.30 sul palco del Teatro della Compagnia saliranno Marco Azzurrini e Francesco Bottai con lo spettacolo di musica e parole “Bepi. Vita, fisime e batticuori di Giuseppe Viviani, pittore e arsellaio”. Un ritratto dolce, malinconico e fortemente realistico di uno fra gli artisti più importanti del ‘900 originario di Marina di Pisa. Lo spettacolo di Azzurrini e Bottai racconta, fra narrazione e canzoni originali, vuol raccontare il viaggio che portò Viviani dagli scogli di Marina di Pisa prima a Luino e Varese, e poi a Locarno e Parigi. Con le sue manie, le contraddizioni e il suo essere “timido come i bovi”, come si definiva. Un uomo capace anche di slanci artistici e umani.

A Orentano

Sabato 9 novembre alle ore 11.00 presso la Biblioteca di Orentano sarà presentato il libro “Orentano negli anni (II volume)” di Benito Martini. Una raccolta di pubblicazioni su quotidiani locali (quasi tutti pubblicati dalla redazione di Pontedera de Il Tirreno), su fatti di cronaca e avvenimenti sportivi che si sono susseguiti a Castelfranco e nelle zone limitrofe dal 1993 al 2002. Un modo per ripercorrere la storia del paese attraverso un minuzioso lavoro di archivio. L’obiettivo di Martini è quello “di non far dimenticare ai giovani ad a quanti verranno dopo di noi, quanto hanno saputo fare le persone e le locali associazioni di volontariato nel corso degli anni”, come spiega lo stesso scrittore. Un omaggio quindi al volontariato di Orentano: “Basta uno sguardo per mettere a fuoco quanto la gente del paese abbia contribuito a realizzare opere importanti come la chiesa, il campanile, il monumento ai caduti, l’asilo Sant’Anna ed in tempi più recenti l’aver gettato le basi

per la Casa di Riposo”.

Fonte: Ufficio Stampa

