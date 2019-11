Foto Michela Osteri "Raggi di luce riflessi"

Al Pecci di Prato, venerdì 29 novembre 2019 si svolgerà la IV edizione del Forum Nazionale sull’Economia Circolare.

Sarà l’occasione per fare il punto della situazione sulle tante filiere del riciclo, sulle grandi opportunità che si aprono con l’approvazione della normativa End of Waste, e in particolare sulle filiere industriali della nostra regione. Istituzioni, imprese, mondo della ricerca e cittadini a confronto. 3

Fonte: Legambiente Toscana - Ufficio Stampa

