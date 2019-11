A Livorno la presentazione del libro su Dario Niccodemi

Si intitola Dario Niccodemi: il regista di Pirandello il libro in cui Giuseppe Donateo, giornalista e scrittore livornese, ricostruisce la figura di Niccodemi come direttore della principale compagnia italiana di prosa degli anni Venti del secolo scorso e come rinnovatore del teatro nazionale. Il libro, pubblicato dalla casa editrice sanminiatese La Conchiglia di Santiago, sarà presentato venerdì 15 novembre (ore 16,30) presso la libreria Feltrinelli di Livorno (via di Franco 14). Alla presenza dell’autore, interverranno l’assessore alla Cultura del Comune di Livorno, Simone Lenzi, il professor Alessandro Tinterri (Università di Perugia), Giuseppe Ranucci, regista teatrale e scrittore, il responsabile della casa editrice, Andrea Mancini.

Sarà una serata importante quella che vedrà, insieme all’autore, Giuseppe Doanteo, la presenza di Alessandro Tinterri, curatore delle mostre più importanti che si siano avute in Italia, sul teatro italiano del 900, con protagonisti del calibro di Luigi Pirandello, Virgilio Marchi, Sergio Tofano e tanti altri. Tinterri infatti, prima di diventare docente di Storia del Teatro a Perugia, ha lavorato molti anni a fianco di Sandro d’Amico, al Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, curando insieme a d’Amico l’edizione critica del teatro di Pirandello, edito da Mondadori.

Fonte: La conchiglia di Santiago

