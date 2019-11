Acquista l'auto online ma è una truffa, una donna denunciata

I carabinieri della Compagnia di Sansepolcro al termine delle relative indagini hanno denunciato per ricettazione e trasferimento fraudolento di fondi in concorso una donna 39enne, vicentina, per aver incassato denaro per una finta vendita di un’auto.

L’uomo truffato, di nazionalità egiziana residente nel biturgense, dopo aver contattato uno sconosciuto inserzionista su di un sito internet aveva concordato l‘acquisto di un’auto Ford Fusion 1.4 TDCI, versando la somma di euro 999,00 a mezzo vaglia postale, come pattuito durante la vendita online. La donna ha incassato il danaro, ma il giorno successivo, un altro soggetto, che si è presentato al malcapitato in qualità di incaricato alla consegna del veicolo, ha chiesto all'uomo, per conto del venditore, altri 500,00 euro. I tentavi di contattare la donna non hanno avuto alcun esito.

Le attività avviate subito dopo la denuncia hanno consentito ai carabinieri di ricostruire la vicenda e deferire all’Autorità Giudiziaria almeno una dei colpevoli.

