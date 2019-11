La guida per l'acquisto perfetto degli infissi: segui Alfer Porte e Finestre Castelfiorentino

Alfer Castelfiorentino, una nuova puntata su Radio Lady

Ritorna l'appuntamento periodico su Radio Lady con Alfer Castelfiorentino (via Ugo La Malfa 9 a Castelfiorentino, zona industriale Pesciola) specializzata in porte e finestre: in studio assieme a Cristina Ferniani per la trasmissione Buongiorno Lady erano presenti i titolari Stefano Taddei e Marco Papucci.

Oggi è tempo di parlare della guida di Alfer Infissi ‘Le 5 cose che devi assolutamente sapere per non buttare via i tuoi soldi’. L’acquisto di un infisso non può essere solo legato a fattori ‘emozionali’. Il cliente deve avere la consapevolezza di quello che ha comprato.

Quando ci rivolgiamo a un negozio specializzato per acquistare gli infissi, spiegano da Alfer, il venditore segue un ‘protocollo Ikea’, mostrando la finestra nei suoi pregi, poi formula un preventivo lunghissimo del quale il cliente, quando uscirà dallo showroom, si già sarà scordato di tutto. La guida nasce per far approcciare in maniera corretta il cliente alla sostituzione delle finestre.

Gli aspetti tecnici vengono spiegati nella guida con parole semplici, comprensibile anche senza conoscenze tecniche particolari. Il cliente non è un tecnico, ha bisogno di essere guidato. Il sistema ‘Finestra toscana’ utilizzato da Alfer Castelfiorentino prevede vari step: consulenza, piano dei lavori, posa in opera qualificata, triplice garanzia e manutenzione abbonamento.

Consulenza

Intanto gli esperti di Alfer davanti a una scrivania ascoltano il cliente per valutare le situazioni. Poi viene proposto un questionario di domande specifiche per approfondire dei punti importanti tipo: Come vive il cliente la sua abitazione? Se ci sono problemi da risolvere.

Piano dei lavori

Si passa in seguito al piano dei lavori dopo un sopralluogo nell’abitazione dove verranno apposte o sostituite le finestre. Il piano dei lavori è un report, non è uno sterile preventivo fatto da un configuratore con molte sigle e poca sostanza. Vengono prima fatti degli esempi di progettazione su come verrà posata la finestra con delle simulazioni. Verranno inserite anche delle testimonianze da parte di clienti che sono passati prima dalla stessa situazione e hanno gestito al meglio con Alfer la loro situazione e naturalmente l'importo dei lavori.

Posa in opera

Della posa in opera è già stato detto molto in un precedente articolo. Dal progetto di installazione per l’impresa edile e per il cliente che possono capire in modo chiaro i passaggi che seguiranno.

Triplice garanzia

La triplice garanzia se viene accertato il sistema "Finestra Toscana" arriva a chiusura dei lavori. Il cliente riceverà la Dop, la dichiarazione di prestazione degli infissi installati nell’abitazione, con un manuale di uso e manutenzione dei prodotti e la triplice garanzia. Ecco i tre punti: la certezza del prezzo una volta concordata la spesa, la garanzia scritta e firmata per 10 anni contro spifferi e infiltrazioni e 36 mesi di garanzia sui prodotti (un anno in più rispetto a quanto richiesto per legge).

Assistenza post vendita

La parte finale è sull'assistenza post vendita e manutenzione in abbonamento. Aderendo al servizio "Finestra Service" il prodotto viene controllato annualmente, con verifiche e regolazioni oltre a degli sguardi sul funzionamento delle maniglie e dei meccanismi. Tutto questo per far capire che "il cliente non sarà mai solo"

