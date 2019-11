Arrestato 23enne per spaccio di marijuana a Pisa

A Pisa, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne tunisino, pregiudicato e senza fissa dimora. Più nel dettaglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sorprendevano il soggetto nell’atto della cessione, ad un giovane del luogo, di un involucro contenente “marijuana” per un peso pari a 1 grammo; la successiva perquisizione personale consentiva il rinvenimento di quasi 5 grammi della stessa sostanza stupefacente e della somma di euro 30,00.

L’uomo, arrestato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma e di seguito sarà processato per direttissima.

