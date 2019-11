I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli sono interventi sulla Fi-Pi-Li in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa per un incidente stradale. Si tratta di una vettura in parte finita fuori strada rimasta in bilico. Sono in corso le operazioni di soccorso. Sul posto anche Polstrada.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

