Borse di studio #TuttoMeritoMio, vincitrici anche due certaldesi

Grande soddisfazione per due giovani ragazze certaldesi e per le loro famiglie, che vedono riconosciuto l’impegno quotidiano nello studio con un contributo economico per la prosecuzione degli studi. Amelia Pecoretti ed Alessia Colca sono state inserite tra i 160 giovani che verranno sostenuti negli studi dal programma #TUTTOMERITOMIO promosso da Fondazione CR Firenze ed Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione Golinelli, Università degli Studi di Firenze e Ufficio Scolastico Regionale.

Nei giorni scorsi, al Teatro Odeon di Firenze, le ragazze sono state riunite insieme a tutti i loro coetanei per l’evento che sanciva l’avvenuta selezione e l’avvio del programma.

Una grande soddisfazione per le due giovani e per le loro famiglie, che potranno contare su un contributo a partire da 3.500 euro l’anno che le seguirà fino al completamento del proprio percorso di studi (le scuole superiori per Amelia Pecoretti, la laurea triennale per Alessia Colca), con il rimborso di vari spese attinenti allo studio e documentabili, ma anche sul supporto di un tutor e sulla partecipazione ad eventi ed iniziative volte a sostenere il loro talento.

