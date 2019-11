Camminate della salute a Limite con Uisp e la sezione soci Coop

Nuovo appuntamento per le camminate della salute organizzate dalla Uisp Empoli Valdelsa in collaborazione con la sezione soci Coop di Empoli. Domenica 10 novembre è in programma, infatti, una passeggiata a Limite sull'Arno, con un itinerario alla scoperta delle bellezze del territorio. Un modo per fare sport, socializzare e ammirare la ricchezza paesaggistica della zona.

Il ritrovo è previsto per le ore 9 presso la “Legnaia”, in località Piccaratico di Vinci. Da qui partirà alle 9,15 la camminata che si estenderà lungo un percorso panoramico di 4,3 chilometri con tappa finale alla “Casetta”. Sono previsti tratti di salita attraverso le colline di Limite sull'Arno e nel complesso la durata della passeggiata è stimata in un'ora. Sono necessarie, quindi, scarpe da trekking e un vestiario adeguato.

La passeggiata è gratuita e per partecipare basta presentarsi al ritrovo domenica mattina. Al termine verrà offerto uno snack a tutti i partecipanti. In caso di pioggia la camminata verrà annullata. Il ricco programma delle camminate targate Uisp e sezione soci Coop andranno avanti nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti. Per informazioni contattare il comitato Uisp in via XI Febbraio a Empoli (telefono 0571/711533) o il punto soci Coop presso il Centro*Empoli di via Sanzio (telefono 0571/944654).

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa - Ufficio stampa

