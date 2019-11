Cantieri Smart, Fondazione Caript finanzia 4 attività a Lamporecchio

La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha comunicato all’Amministrazione comunale di aver assegnato la somma complessiva di 31.000 euro per il finanziamento delle quattro attività di studio e progettazione presentate nell’ambito del bando “Cantieri Smart 2019” della Fondazione.

Si tratta di un contributo importante che permette di sostenere il miglioramento e l’adeguamento alle norme antisismiche del patrimonio edilizio dell’Ente destinato al servizio dei cittadini, e di promuoverne processi di riqualificazione ed efficientamento energetico.

Nello specifico sono stati finanziati: la diagnosi energetica dei locali dell’impianto sportivo di Cerbaia (€. 2.000,00); la diagnosi sismica del magazzino comunale (€. 8.000,00) e della tribuna dell’impianto sportivo “I Giardinetti” (€. 6.000,00); la progettazione di un intervento di miglioramento sismico del Palazzo comunale (cofinanziamento di €. 15.000,00).

“Si tratta di un contributo fondamentale che ci consente di effettuare analisi e valutazioni energetiche e sismiche su alcuni immobili e di progettare un intervento di riqualificazione statica e sismica del Palazzo comunale che ormai necessita da tempo e non è più rinviabile” ha dichiarato il Sindaco Alessio Torrigiani che ha aggiunto “ringrazio pubblicamente la Fondazione Caript per il sostegno e la vicinanza alle esigenze del territorio e per le risorse che da anni mette a disposizione per la crescita sociale, culturale ed economica del territorio”.

“Risorse essenziali che ci consentono di programmare per il prossimo futuro interventi di riqualificazione energetica e sismica su altri immobili, dopo gli interventi recentemente effettuati su alcune strutture scolastiche comunali, proseguendo nel percorso di efficientamento energetico e di messa in sicurezza degli edifici pubblici avviato. Su questi obiettivi la Fondazione Caript opera in piena sinergia con le istituzioni e mi associo ai ringraziamenti per il prezioso contributo” conclude l’Assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Bochicchio.

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio stampa

