Cercatore di funghi si rifugia da un lupo, salvato a San Gimignano

A San Gimignano, in zona Pian di Sala, un cercatore di funghi è stato portato in salvo dopo essersi rifugiato in un'altana dopo essersi imbattuto in un lupo. Alle 17 circa è arrivata la segnalazione al 112. Sul posto si sono recati i carabinieri di San Gimignano e Colle Val d'Elsa, la polizia municipale, i vigili del fuoco di Poggiboni e un gruppo di cacciatori esperti della zona. Alle 19 circa l'uomo è stato trovato e soccorso dalla pattuglia dei militari di San Gimignano.

