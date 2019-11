Cessata l'allerta meteo a Firenze

Previsioni meteo per le prossime 24 ore (fonte Cfr):

Oggi, venerdì, instabile con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Domani, sabato, residui fenomeni su Arcipelago, aree costiere e province meridionali.

PIOGGIA: oggi, venerdì, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Nel pomeriggio e in serata i fenomeni risulteranno più probabili e frequenti sulle zone centro-meridionali. Cumulati medi significativi sulle province centro meridionali con massimi puntuali fino a localmente elevati. Altrove medi non significativi e massimi non elevati. Domani, sabato: in nottata possibilità di rovesci sparsi, più probabili sui settori occidentali, dove potranno assumere carattere localmente temporalesco. Per il resto della giornata fenomeni per lo più concentrati sulla costa centro-meridionale, in Arcipelago e tra le province di Siena e Grosseto. Cumulati medi significativi su costa e Arcipelago con massimi puntuali fino a localmente elevati, altrove medi e massimi non significativi. Su costa e Arcipelago i temporali potranno risultare localmente forti.

TEMPORALI: oggi possibilità di temporali sparsi, più probabili sulle province centro meridionali dove potranno risultare localmente forti. Attenuazione dei fenomeni sui settori di nord ovest nel corso del pomeriggio. Domani, sabato, possibilità di locali temporali, anche forti, su aree costiere e Arcipelago.