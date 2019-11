Coach Cioni presenta la serata Use contro San Martino di Lupari

Su una cosa non ci sono dubbi, per la Scotti sarà ancora una volta una grande serata. Sabato alle 20.30 al Pala Sammontana arriva San Martino di Lupari (palla a due ore 20.30, arbitri Caforio di Brindisi, Castiglione di Palermo e Ferrara di Bologna), una sfida alla quale la squadra di Alessio Cioni si presenta sulla scia di due vittorie consecutive e col morale alle stelle. Anche se le ospiti sono uno delle squadre di punta del campionato, farci un 'pensierino' è lecito.

"San Martino è una squadra super - attacca il coach biancorosso - nel senso che ha fatto un ottimo inizio di stagione, è la squadra che statisticamente tira di più dalla lunga ed ha la difesa aggressiva come marchio di fabbrica. Ha straniere importanti oltre ad italiane ormai rodate e per noi l'obiettivo sarà limitare la loro transizione offensiva. In partenza il pronostico ci vede sfavorite, ma sono sicuro che ce la giocheremo visto che siamo riuscite a fare lo stesso con Venezia e Schio, le due squadre più forti del girone. Siamo fiduciosi, proveremo a restare in partita fino in fondo e poi vedremo. Sarà una gara bella da giocare e confido in un'altra grande prestazione della squadra".

San Martino di Lupari, paese veneto di 13mila abitanti, si è ritagliata un ruolo di primo piano nel basket nazionale sulla scia di una tradizione lunga oltre 30 anni. Dal 2013 milita nella massima categoria ed è sempre arrivata ai playoff. Tanto per capire quanto questo piccolo paese sia ad alti livelli nel basket femminile, basti dire che nel 2007 vede la luce anche una società satellite con l’obiettivo di essere uno sbocco naturale per quelle atlete che, uscite dal settore giovanile e non ancora pronte per la prima squadra, vogliono continuare a giocare a pallacanestro.

Considerata la quarta forza del campionato, San Martino ha al momento 8 punti in cinque partite ed ha nell'americana Bjorklund il pericolo pubblico numero uno. Ad allenarla è ancora coach Gianluca Abignente, il tecnico della promozione nella massima categoria. Sarà ancora una volta una sfida di alto livello. La Scotti è pronta.

