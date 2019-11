Da 0 a Business, trasforma la tua idea di azienda in realtà: il corso per chi ha un'idea di impresa

Un appuntamento sul tema dell’imprenditorialità nel territorio empolese e sulla presentazione del corso “Da 0 a Business”, ideato e realizzato di I Consultant. Giovedì 7 novembre a Radio Lady, Marco Mori, Addetto Marketing e Comunicazione di I Consultant, e Monica Martinuzzi, Business Advisor, ci hanno spiegato cos’è e come funziona.

I Consultant è un’azienda di servizi che segue le imprese del territorio a 360°: dalla nascita al raggiungimento di grandi obiettivi. All’interno dell’azienda sono stati sviluppati diversi processi che sono stati divisi in queste 4 macro categorie:

- Conoscenza, l’accademia di formazione nella quale si svilupperà il corso “Da 0 a Business”, corso di formazione per giovani con idee innovative, che ha come fine quello di svilupparle per arrivare all’apertura di un’attività;

- Collisione, un intenso programma di accelerazione per la crescita del business;

- Consulenza, la parte di gestione amministrativa vissuta con un’ottica innovativa, che permette di condividere contenuti e scambiare opinioni, con un contatto più diretto con il cliente, promuovendo la formazione e l’aggiornamento continui del team;

- Connessione, una web agency per piccole e medie imprese per inserirle nel mondo digitale, sviluppando piano ad hoc per essere presenti online.

CONOSCENZA è l’accademia di formazione targata I Consultant, che prevede continuamente corsi rivolti alle aziende, per l’aggiornamento, la crescita e la formazione degli imprenditori e dei propri dipendenti, corsi rivolti ai privati, per la crescita professionale personale, così da arricchire il proprio curriculum e le proprie competenze.

All’interno di Conoscenza, il team di I Consultant ha studiato, analizzato e sviluppato un corso innovativo, diverso, pensato per tutti coloro che hanno un’idea di business da implementare e che possono apprendere e sviluppare, in unico percorso, tutti gli strumenti per trasformare l’idea in una attività, forte e che possa ben inserirsi nel mercato.

DA 0 A BUSINESS è un corso innovativo, in primis perché compare per la prima volta sul territorio, inoltre perché riesce a fornire sia a livello teorico che pratico tutti gli strumenti per trasformare un’idea, innovativa, in una impresa, che possa posizionarsi sul mercato e che abbia tutti gli strumenti necessari per la crescita.

Il soggetto principale del corso è appunto un’idea di business, pertanto è rivolto a tutti i giovani che vogliano investire nel proprio futuro e a tutti coloro che da sempre hanno un sogno nel cassetto e che per la prima volta possono avere gli strumenti necessari a portata di mano per dare vita al proprio sogno. Un corso che si propone l’obiettivo di formare la figura dell’imprenditore, di successo se possibile, formandolo, guidandolo e fornendogli tutte le conoscenze fondamentali per gestire la propria attività, dalle competenze contabili e fiscali fino a curare e realizzare l’immagine dell’azienda, passando per tutti i canali di comunicazione necessari.

Il corso Da 0 a Business partirà il 2 Marzo 2020, avrà una durata di 3 mesi, nella quale i candidati potranno avvalersi di 80 ore di spiegazione teorica in classe, 3 open workshop su argomenti di innovazione e 480 di sviluppo dei progetti, tutto questo per arrivare al termine del percorso e presentare un progetto solido e ben strutturato.

L’intero corso si terrà nella sede di I Consultant a Montelupo Fiorentino e si articola in una settimana di spiegazione teorica, fatta da professionisti per ogni argomento trattato, seguita da una settimana di lavoro sul progetto e revisione, con la possibilità di essere sempre seguiti dagli stessi professionisti.

Gli argomenti trattati sono quelli di conoscenza necessaria per chiunque voglia diventare imprenditore: analisi del prodotto o servizio, dei competitor e inserimento nel mercato, business plan, business model canvas e immagine dell’azienda (logo, brand, comunicazione), pricing e canali di distribuzione, le figure chiave dell’azienda, la forma giuridica dell’impresa e la contabilità, la contrattualistica, la privacy, le risorse web.

Per partecipare al corso basta inviare la propria candidatura a questo link, verrete chiamati per un colloquio orale e poi verranno selezionati 12 partecipanti. Al termine dei tre mesi ogni partecipante avrà in mano un progetto solido, ben strutturato, che verrà portato di fronte ad una giuria di valutazione, costituita da importanti rappresentanti dei nostri partner (Var Group S.p.a, WeAreStarting, Fonarcom, Open Job Mentis, Ubi Banca, Generali Empoli) che valuteranno il progetto più sostenibile e già pronto a cui assegneranno un premio del valore di 10mila euro (tra denaro e servizi) e verrà inoltre premiato con il Digital Innovation Price promosso da Var Group, del valore di 2mila euro, il progetto più innovativo in ambito tecnologico e digitale.

Partecipa Da 0 a Business e trasforma la tua idea in realtà

I CONSULTANT - FABBRICA DI AZIENDE

Via della Chiesa, 1 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI)

Tel. 0571/913712

Fax 0571/910429

Email: info@iconsultant.it

Sito web iconsultant.it