Divario di genere, Grieco: "Superarlo per crescere e avere sviluppo"

"Il superamento del divario di genere in tutte le forme in cui si manifesta nei vari ambiti della vita sociale, economica e civile, rappresenta uno dei volani fondamentali per la crescita e lo sviluppo".

Lo ha detto Cristina Grieco, assessore regionale a istruzione, formazione e lavoro, intervenendo al convegno "Donne e lavoro: opportunità e criticità in Toscana", organizzato dalla Uil Toscana che si è svolto oggi a Firenze, nella sede della Uil Toscana.

"Sempre più decisa e incalzante - ha aggiunto Grieco - è l'azione dell'Unione Europea per contrastare il divario di genere ed incoraggiare il suo superamento come condizione imprescindibile per uno sviluppo fondato sulla coesione economica e sociale, sulla crescita sostenibile e la competitività̀".

"E questi contenuti – ha concluso Grieco – saranno al centro della Fiera del Lavoro del 5 e 6 dicembre prossimi alla Fortezza da Basso di Firenze, in occasione della quale si svolgerà l'evento annuale del Por Fse 2014-2020, dedicato ai temi del lavoro, dell'inclusione sociale e delle pari opportunità".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

