Un 44enne senegalese è stato arrestato in flagranza di reato per evasione dai domiciliari a ottobre scorso, ben due volte. I carabinieri di Santa Croce sull'Arno hanno sospeso la misura dei domiciliari e provveduto alla carcerazione al 'Don Bosco' di Pisa. L'uomo era stato inizialmente arrestato per maltrattamenti in famiglia nel dicembre 2018.

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno