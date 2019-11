False inserzioni online, denunciati per truffa aggravata

Un 40enne di origini brasiliane e residente in Calabria, pluripregiudicato per truffa aggravata, è stato denunciato per truffa aggravata in concorso e riciclaggio insieme ad altri tre soggetti, tutti pregiudicati per riciclaggio: una donna 26enne, un’altra donna 52enne e un uomo 30enne, tutti calabresi.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Sansepolcro.

Il cittadino sudamericano, denunciato per truffa aggravata continuata in concorso, ha truffato una decina di persone con false inserzioni relative alla vendita di beni informatici su siti internet. Il malvivente si è fatto versare con raggiri ingenti somme di denaro mediante ricarica della propria 'postepay', procurandosi così un ingiusto profitto, quantificato complessivamente in circa 20.000 euro. Le altre tre persone, accusate di riciclaggio, per avere ricevuto sulle carte “postepay”, a loro stessi intestate, ingenti somme di denaro, precedentemente trasferite dalla carta “postepay” intestata al truffatore su cui erano confluiti i proventi dei numerosi raggiri perpetrati, compiendo di fatto, in relazione a tali somme, operazioni tali da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa del denaro.

