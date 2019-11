A 52 anni muore Federico Lastrucci, imprenditore di successo originario di Empoli

Aveva solo 52 anni Federico Lastrucci, empolese di origine ma da tempo residente a Firenze, quando è venuto a mancare per una brutta malattia. La notizia ha sconvolto la città: la famiglia Lastrucci è molto conosciuta nel circondario in quanto il padre Roberto è stato fondatore del Gruppo Sigel, azienda produttrice di pannelli decorativi e grezzi a base legno, e il fratello di Federico, Gianpaolo, è amministratore del gruppo che ha impianti di produzione in Italia e all'estero. Anche Federico ha avuto successo come imprenditore, prima nella Sigel poi diventando amministratore della casa di gioielli artigianali Maman et Sophie avviata dalla moglie Elisabetta Carletti. La famiglia si completa con i figli Elena Sofia e Tancredi.

Proprio sulla pagina Facebook di Maman et Sophie è apparso uno struggente messaggio di addio a firma 'la tua Betta ed i tuoi cuccioli': "Alla mia luce, la luce di un amore immenso, infinito. Alla persona più bella dentro che io abbia mai conosciuto. A te, Fede, padre meraviglioso, generoso, altruista, umile come solo i grandi sanno essere. A te che hai saputo crescere dal nulla il sogno della nostra Maman. Grazie amore mio grande, grazie babbo!"

I funerali si terranno sabato 9 novembre alle 10.30 nella chiesa di San Salvatore in Ognissanti a Firenze. La salma riposerà nel cimitero della Misericordia a Empoli. La famiglia ha richiesto che, al posto degli omaggi floreali, vengano donati fondi per la File - Fondazione italiana di leniterapia.

Tutte le notizie di Firenze