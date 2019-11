Festa degli Alberi di Montespertoli, tutto pronto per la V edizione

Eccoci alla quinta edizione della Festa degli Alberi di Montespertoli che, come ogni anno in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi il 21 Novembre (Legge 10 del 2013), viene promossa insieme al Comune di Montespertoli da un gruppo di Associazioni e liberi cittadini riuniti di fatto in un Comitato promotore, che quest’anno è diventato “Comitato per la Cura degli Alberi e della Terra” perché gli Alberi… sono la Terra.

Quest’anno la Festa ha luogo dal 21 al 24 novembre, con un programma che prevede diverse attività a

scopo didattico, sociale e di sensibilizzazione che coinvolgono le Scuole dell’Istituto comprensivo e

Strutture sociali come la Casa di Riposo, ma che si rivolgono anche a tutti i cittadini, adulti e bambini,

che a Montespertoli si ritrovano in luoghi d’aggregazione come la Piazza, in particolari occasioni d’incontro come il Mercagas, il mercato del sabato mattina.

“Seminare e Piantare”, ma anche “Prendersi cura” degli Alberi piantati, ricordando sempre che non con

oggetti inanimati si ha a che fare, ma con Esseri che, come noi, fanno parte della stessa “Natura Viva” e

vibrante, con cui è il caso di ritornare a “Danzare”.

Questo il filo verde che intesse la Festa di quest’anno, che vede comunque un ampio spazio dedicato

all’azione concreta del Piantare per “Fare Foresta” secondo il disegno della Natura per la Terra, per le

Foreste e per le Generazioni del futuro.

E proprio ad una particolare attenzione alle Generazioni del futuro e quindi alle tematiche ambientali per la cura della nostra Casa Comune, si rivolge l’evento conclusivo della Festa, con un incontro pubblico di confronto, proposte e progetti tra Amministrazione e Associazioni e Cittadini del Territorio e con Ospiti portavoce della saggezza ispiratrice degli Alberi.

Quest’anno la Festa degli Alberi si svolge in concomitanza con altre due manifestazioni del territorio, una ormai storica “Olio nostro”, l’altra alla sua prima edizione “Olea”, entrambe dedicate all’Ulivo, l’Albero più rappresentativo del territorio di Montespertoli, cui anche il Circolo Fotografico dedica, insieme ai Fiori, una Mostra.

Fonte: Sindaco di Montespertoli

Tutte le notizie di Montespertoli