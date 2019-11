Coppia di giovani ruba portafogli da un furgone a Siena

Ha approfittato della momentanea assenza di un corriere per rubargli il portafogli dal furgoncino, ma non è andato troppo lontano. Il fatto è avvenuto ieri, giovedì 7 novembre, in quel di Siena in via Camollia. Il derubato ha fermato la polizia che transitava di lì e ha denunciato il furto. A accorgersi dell'operato del ladro è stata una passante, che stava andando a prendere il bus e ha avvertito il corriere. La donna ha detto di aver visto un ragazzo e una ragazza che, dopo aver aperto il mezzo, avevano preso il portafogli ed erano scappati verso piazza d'Armi. I due sono stati trovati poco dopo in una via del centro, si trattava di una 17enne e di un 21enne, dimorante nel Senese e già noto alle forze dell'ordine. Nella tasca del giovane è stato trovato il denaro presente nel portafogli, mentre questo era stato buttato sotto un'auto ed è stato recuperato dalla polizia. Il 21enne è stato denunciato mentre la minorenne è stata affidata ai genitori. Il portafogli è stato riconsegnato al proprietario.

