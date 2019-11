Questa mattina presso il Dipartimento di Scienze Applicate e Biotecnologiche dell’Università degli Studi dell’Aquila si è svolta una giornata in ricordo di Eugenio Aringhieri, amministratore delegato dell’azienda farmaceutica Dompé e cittadino di Ponsacco, prematuramente scomparso nel maggio 2018. Per l’occasione il Rettore dell’ateneo aquilano Edoardo Alesse consegnerà alla famiglia un attestato di benemerenza per il contributo profuso da Eugenio Aringhieri nelle biotecnologie e per una vita dedicata all’innovazione in campo farmaceutico nel rispetto delle persone e dell’ambiente.

“Ho appreso con grandissimo piacere dalla famiglia Aringhieri dell’organizzazione di questa giornata in memoria di Eugenio, nel ricordo di una persona che ha dedicato la propria vita alla ricerca scientifica e al benessere delle persone. Ho avuto l’onore di conoscere Eugenio di persona e di poterlo apprezzare come figura unica di elevato spessore umano e morale. Eugenio ci ha resi orgogliosi come comunità dei suoi numerosi risultati in campo farmaceutico e scientifico, raggiungendo risultati e traguardi storici in questi ambiti. La consegna di questo attestato è un’iniziativa tanto nobile quanto doverosa e per questo come Sindaco della città natale di Eugenio voglio ringraziare l’Università dell’Aquila per questo bellissimo gesto”.

Al termine della Cerimonia, Dompé Farmaceutici Spa conferirà il premio, intitolato alla memoria di Eugenio Aringhieri, a due giovani laureati in Biotecnologie Mediche e in Biotecnologie Molecolari e Cellulari al fine di incentivarne e promuoverne il percorso di ricerca post laurea. “Il ricordo e l’esempio di Eugenio vivranno per sempre nella bravura di questi studenti” ha concluso il Sindaco Brogi.

Fonte: Comune di Ponsacco

