L'ex presidente francese Francois Hollande in visita agli Uffizi

L'ex presidente francese Francois Hollande in visita questo pomeriggio alla Galleria degli Uffizi.

Hollande, oggi a Firenze per prendere parte alla Conferenza dell'Aici, l'associazione delle istituzioni culturali italiane, nel pomeriggio si è trattenuto in città per ammirare i capolavori del celebre museo prima di ripartire per Parigi.

A condurlo tra i tesori della Galleria è stato lo stesso direttore Eike Schmidt. Circa un'ora la durata del tour: in particolare, Hollande si è soffermato ad apprezzare l'Annunciazione di Leonardo, i ritratti dei Doni di Raffaello, la Venere di Urbino di Tiziano e la Giuditta ed Oloferne di Artemisia Gentileschi e l'antica scultura greca della Venere Callipigia di Doidalses.

Fonte: Ufficio stampa Opera Laboratori Fiorentini – Civita

Tutte le notizie di Firenze