Lupus in Fabula, Caffè Letterario con la speaker di Radio Lady Cristina Ferniani

Nell’ambito delle iniziative al Caffè letterario del Teatro Pacini di Fucecchio, giovedì 14 novembre alle ore 21:00 con Lupus in Fabula è una serata interamente dedicata al lupo, con letture a cura del gruppo Open Doors e con la partecipazione di Cristina Ferniani, speaker di Radio Lady di Empoli.

Sarà un modo per soffermarsi su una figura che porta con sé fascino e ancestrali paure dell’essere umano.

Lupus in fabula è un modo di dire, tutti lo sanno: segnala l’arrivo tempestivo di qualcuno di cui si stava parlando. Nasce, però, in area letteraria, per sottolineare la frequenza del lupo nelle favole di Esopo.

E in realtà, il lupo abita benissimo i boschi letterari. Li abita in storie apparentemente per giovani lettori (fino a novant’anni, magari) oppure in poesia, dove riesce a evocare connessioni con la luna, col mistero, con l’altrove. E anche quando viene analizzato in etologia, subito la scrittura che lo riguarda diventa mitica, e intensa.

Il lupo è buono per pensare. È metonimico a noi, e simbolico. È la nostra parte istintiva, indomita, profonda. Lo conosciamo, con lo stesso fascino e lo stesso sospetto con cui conosciamo il nostro mistero. Proprio lui è la nostra guida. Lo seguiamo, e andando dove non sappiamo, arriviamo, con lui, dove non sappiamo.

