Medici con l'Africa Cuamm arriva al Teatro Verdi di Firenze

Dopo Padova, Verona, Milano e Bologna, quest’anno l’appuntamento con l’Annual meeting di Medici con l’Africa Cuamm è a Firenze, al Teatro Verdi, il 9 novembre dalle 11 alle 12.30.

Tanti gli ospiti e i temi di questa edizione per condividere, con amici e sostenitori, storie, fatiche e risultati raggiunti in un anno di lavoro. Sarà il momento per dare il via a un grande dialogo che metta al centro dell’attenzione gli ultimi e gli emarginati, per un impegno a dare loro un futuro più dignitoso. I nostri operatori più esperti, insieme ai più giovani, testimonieranno una presenza costante, fatta di cura e di dedizione concrete. Parleremo di giovani, Europa, formazione e salute globale. Dell’importanza di non abbandonare i contesti più fragili, di restare nelle emergenze.

E per coinvolgere più persone possibili, Medici con l’Africa Cuamm ha avviato, lo scorso settembre, una campagna di mobilitazione social: #lostessofuturo che avrà il suo momento conclusivo proprio nel giorno dell’Annual Meeting.

INTERVENGONO

11:00- 12:30 - Teatro Verdi Annual Meeting

S.EM. CARD. GUALTIERO BASSETTI – Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

S.EM. CARD. GIUSEPPE BETORI – Arcivescovo di Firenze

DAMIANO CANTONE – Medico Cuamm

GIOVANNA DE MENEGHI – Rappresentante Cuamm in Mozambico

EMANUELA DEL RE – Viceministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione internazionale

PAOLO GENTILONI – Commissario Europeo agli Affari Economici

STEFANO GUICCIARDI – Presidente nazionale FederSpecializzandi

DANIEL LOURENCO – Logista Cuamm in Mozambico

DARIO NARDELLA- Sindaco di Firenze

EDOARDO OCCA- Antropologo Cuamm in Tanzania

ANDREA PENNACCHI - attore

ROMANO PRODI- Presidente della Fondazione per la cooperazione tra i popoli

NAZIRA VALI ABDULA – Ministro della Salute della Repubblica del Mozambico

Conduce Piero Badaloni, giornalista.

L’ANNUAL MEETING SARA’ TRASMESSO IN DIFFERITA SU TV2000, DOMENICA 10 NOVEMBRE, ALLE ORE 10 (CANALE 28).

PRIMA LE MAMME E I BAMBINI è un programma in collaborazione con Fondazione Cariparo, Fondazione Cariverona, Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo. E con il sostegno di: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cariparma, Fondazione CARISBO, Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì.

L’ANNUAL MEETING gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Firenze Con FNOMCEO, FNOPO, Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Firenze Prato Arezzo Siena Grosseto.

Con il sostegno speciale di Gilead Sciences S.r.l.; con il supporto di Kedrion S.p.A. e Doctors with Africa Cuamm USA; in collaborazione con Caritas di Firenze, Teatro Verdi, Fondazione Santa Maria Nuova, Museo 900, Istituto degli Innocenti; con il contributo di CTT NORD, Globe S.r.L, Laboratorio Morselletto, Kolver S.r.L, Toninato Giorgio s.n.c

Official Carrier: Trenitalia S.p.A.

Media Partners: TV2000, Avvenire, Donna Moderna, Radio 24, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno, Il Telegrafo, Toscana Oggi, Radio Toscana.

MEDICI CON L’AFRICA CUAMM

Nata nel 1950, Medici con l’Africa Cuamm è la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Realizza progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo, intervenendo con questo approccio, anche in situazioni di emergenza, per garantire servizi di qualità accessibili a tutti. Oggi Medici con l’Africa Cuamm è impegnato in 8 paesi dell’Africa sub-Sahariana (Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania, Uganda) con oltre 2.200 operatori sia europei che africani; appoggia 24 ospedali, 64 distretti (per attività di sanità pubblica, assistenza materno-infantile, lotta all’Aids, tubercolosi e malaria, formazione), 3 scuole infermieri e 1 università (in Mozambico).

Fonte: Cuamm - Ufficio Stampa

