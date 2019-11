Mercurio transita sul sole, appuntamento alla Fortezza Medicea di Siena

Nel pomeriggio di lunedì 11 novembre si verificherà un fenomeno astronomico piuttosto raro, il transito del pianeta Mercurio sul Sole. L'Osservatorio Astronomico dell'Università di Siena e l'Unione Astrofili Senesi organizzano un'osservazione guidata dell'evento presso la Fortezza Medicea di Siena, nel Bastione Madonna, dalle ore 13,30 fino al tramonto del Sole, intorno alle 16,45.

Saranno usati telescopi opportunamente filtrati per osservare il Sole in totale sicurezza.

L'evento è gratuito e aperto a tutti senza prenotazione. Chi se lo perde stavolta, potrà vedere il prossimo transito di Mercurio nel 2032.

In caso di condizioni del cielo sfavorevoli l'evento sarà annullato e ne sarà data comunicazione nelle pagine Facebook dell'Osservatorio universitario e dell'Unione Astrofili Senesi.

Lunedì 11 novembre, dalle ore 13,30

Fortezza Medicea di Siena - Bastione Madonna (Sud-Ovest)

L'evento è pubblicato sulla pagina Facebook dell'Osservatorio universitario https://www.facebook.com/events/1650130485123337/

Fonte: Università di Siena - Ufficio Stampa

