Navette potenziate a Pontedera, Confcommercio rilancia: "Sosta gratis il sabato"

“Il potenziamento delle navette che collegano le frazioni al centro di Pontedera per il periodo natalizio è una decisione che non può che far bene al commercio e agli acquisti sotto Natale e per questo trova il nostro pieno consenso”. Confcommercio, con il presidente di Pontedera Mickey Condelli e la responsabile territoriale Valentina Savi plaudono all'iniziativa di potenziamento delle navette, presentata questa mattina in comune: “Ringraziamo il sindaco Matteo Franconi per questa positiva novità a ulteriore sostegno del commercio cittadino. Natale è un periodo molto importante per i bilanci di negozi e attività commerciali e Pontedera si sta preparando al meglio per offrire una adeguata accoglienza e una suggestiva atmosfera festiva. Comune, associazioni di categoria, commercianti, stiamo tutti profondendo il massimo impegno all'insegna della collaborazione e con la finalità di rendere Pontedera sempre più bella, animata e accogliente. Resta ancora in piedi la nostra proposta delle due ore di sosta gratuite il sabato” – concludono Condelli e Savi - “ci auguriamo da parte del sindaco la stessa disponibilità”.

