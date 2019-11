In un container di una nave battente bandiera Liberiana la polizia di frontiera e l'agenzia delle dogane di Livorno ha rinvenuto circa 300 kg di cocaina dal valore commerciale di circa 21 milioni di euro. In un incavo nei pannelli in legno trovavano posto 266 panetti da 1,1 kg l'uno. La procura di Livorno ha aperto un'indagine per cessione e detenzione di sostanza stupefacente a carico di ignoti. La squadra mobile della questura ha in mano le indagini.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Livorno