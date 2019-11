Una nuova palestra per gli ospiti della Rsa di Santa Croce

Questa mattina è stata inaugurata la nuova palestra della Casa di Riposo "Giovanni Meacci" di Santa Croce sull'Arno, un intervento da 100mila euro finanziato dalla Fondazione Pisa a cui si è aggiunto il contributo di 10mila euro da parte della Polisportiva Spensierati.

Oltre alla nuova palestra, ricavata da una parte del cortile interno che finora era inutilizzato, sono stati fatti altri interventi che hanno complessivamente migliorato la struttura: è stata installata una casetta - magazzino che ha permesso di recuperare spazi nei quali verrà istituito il centro diurno; è stata fatta la ritinteggiatura delle pareti esterne; sono stati acquistati attrezzi per la palestra e materiali utili alla quotidianità della casa di riposo, tra cui anche un nuovo televisore; infine sono stati fatti tutti i percorsi di certificazione per la sicurezza dell'edificio (in termini di antisismica e di prevenzione incendi).

Il sindaco Giulia Deidda, nel suo intervento inaugurale, ha ricordato che l'amministrazione ha investito più volte in passato nella Casa di Riposo, confermando ogni volta la ferma volontà di resistere nella gestione comunale della struttura.

"Il Comune non ha l'obiettivo di fare profitto da realtà come questa", ha affermato, "il bilancio di questa Casa di Riposo è comunale e parte dei dipendenti che lavorano qui sono dipendenti comunali. Questa è la differenza tra una gestione pubblica e una privata. Il monitoraggio dei livelli di soddisfazione degli ospiti e delle loro famiglie che portiamo avanti insieme al Sant'Anna ci dà ragione. I livelli di gradimento sono molto alti e ci incoraggiano ad andare avanti su questa strada".

Carla Zucchi, che nella consiliatura 2014-2019 ha seguito come assessore al sociale questo percorso di rinnovamento degli ambienti della RSA Meacci, è intervenuta porgendo un saluto. "Questa è per tutti una vera casa. Una casa per chi ci risiede, una casa per chi ci opera, una casa per chi la visita. Sono molto contenta di aver fatto parte di questo progetto che è un progetto di cura e affetto per le persone".

Anche Nada Braccini, attuale assessore al sociale, ha colto l'occasione per ringraziare l'ex assessore Zucchi e per salutare i presenti.

Fania Biondi, a nome della polisportiva Spensierati, ha ricordato che l'associazione da 25 anni promuove l'attività fisica in ogni fase della vita e per questo segue progetti con bambini, adulti e anziani. Non senza commozione ha espresso la sua soddisfazione nel veder realizzato il sogno degli Spensierati per gli ospiti della Meacci.

