Nuove deleghe a tre Consiglieri Comunali

“Sono orgoglioso di poter contare sulla collaborazione di persone serie, capaci e volenterose – ha dichiarato il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti - ed è con la massima fiducia che ho scelto di affidare nuovi incarichi a tre Consiglieri Comunali che hanno accolto la mia proposta con entusiasmo”.

Il Sindaco ha attribuito ai Consiglieri Comunali di maggioranza, Daria Gambini, Davide Banchini e David Boldrini alcune deleghe.

A Gambini sarà richiesta la collaborazione in materia di Innovazione, Tecnologica e Legalità; a Banchini è stata attribuita la delega alle Politiche Giovanili; a Boldrini, infine, la delega in materia di Manutenzioni e Servizi delle Frazioni.

I tre Consiglieri hanno dato la loro disponibilità a collaborare con la Giunta, impegnandosi a relazionarsi con il Sindaco per consentire l'adozione di provvedimenti necessari nelle diverse materie.

Per questo tipo di collaborazione non è prevista la corresponsione di alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello stabilito dalla legge per le funzioni di consigliere comunale.

Fonte: Segreteria del Sindaco

