Orlando, Bonafè e Bugli ospiti del Pd per la Mostra del Tartufo a San Miniato

Prende il via la 49^ mostra mercato nazionale del tartufo bianco a San Miniato nei giorni 9 e 10, 16 e 17 e 23 e 24 novembre e apre i battenti anche la Festa dell’Unità invernale organizzata dall’Unione Comunale del Partito Democratico di San Miniato presso gli spazi dell’ex frantoio al convento di San Francesco dove sarà in funzione il ristorante “I giorni del tartufo” (per info e prenotazioni tel. 338-6805604 349-5056004 e 329-7163007) e che vedrà momenti di incontri e di analisi politiche sui maggiori temi di attualità.

Il programma delle iniziative politiche ad oggi definito è il seguente:

- domenica 10 novembre alle ore 20,30 cena e incontro con Andrea Orlando – vicesegretario nazionale del PD

- venerdì 15 novembre alle ore 18,30 “Toscana sostenibile” – nuove politiche della Regione Toscana sull’ambiente – ne parliamo con Vittorio Bugli assessore regionale, Silvia Rolandi “Ph.D”, coordina Anna Braschi del circolo PD di San Miniato, a seguire cena

- venerdì 22 novembre ore 20 “cena della legalità” con il Dott. Ettore Squillace Greco, Procuratore capo della Procura della Repubblica di Livorno e lettura teatrale a cura di Claudio Terreni

sabato 23 novembre ore 11,30 incontro con l’europarlamentare e segretaria regionale Simona Bonafè

