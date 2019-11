Partita Pisa – Spezia, i provvedimenti di sicurezza e le modifiche al traffico

Per motivi di ordine e sicurezza pubblica decidi in sede di G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza) presieduto dal Questore di Pisa, per la partita Pisa SC – Spezia che si disputerà domani sabato 9 novembre alle ore 15, è stata decisa l’adozione di specifiche limitazioni al traffico veicolare nelle zone limitrofe all’Arena e alla Stazione F.S. di San Rossore dove è previsto l’arrivo dei tifosi della squadra spezzina. Dato che è previsto l'arrivo di circa 9mila spettatori, per precauzione si prevede la chiusura momentanea al traffico di via Contessa Matilde intorno alle ore 13, per permettere alla squadra e ai tifosi di raggiungere lo stadio ed è stata disposta anche la chiusura anticipata alle ore 12 delle scuole superiori che hanno sede lungo via Contessa Matilde. Di seguito i provvedimenti temporanei di viabilità e sosta relativi previsti per domani sabato 9 novembre.

Provvedimenti alla sosta

Dalle ore 08:00 alle ore 20:00, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti strade:

Piazzale Rosmini /Via Rosmini – Via U. Rindi da Via Piave alla cancellata posta a Est – Via L. Bianchi davanti all’ingresso della gradinata - Via C. Matilde– Via Piave Trav. A. (strada senza nome) – Via Giunta Pisano ambo i lati- Via Diotisalvi ambo i lati, da Via Giunta Pisano all’edificio Scuola di Ingegneria polo F – Via Andrea Pisano ambo i lati , da Via Giunta Pisano a Via Vecchia di Barbaricina.

Provvedimenti di chiusura al traffico

Dalle 13:00 circa fino a completo esodo tifosi e squadre: istituzione del divieto di transito veicolare su via Piave eccetto residenti fino alla cancellata, veicoli muniti di pass parcheggio di Via Piave, Forze di Polizia e mezzi di soccorso. In questa fase sarà apposta segnaletica di obbligo a sinistra sulla Via U. Rindi intersezione con Via Gobetti.

Chiusura di tutta la via Contessa Matilde nel momento dell’arrivo e della partenza dei tifosi ospiti. Dalle 13:00 circa fino a cessate esigenze, su disposizione del dirigente del servizio di Ordine Pubblico per eventuali necessità legate alla presenza di numerose autovetture, potrà essere chiusa al traffico veicolare la Via Contessa Matilde per l’intero tratto o da Via Bianchi a Via S. Ranierino. Durante la fase di chiusura di quest’ultimo tratto il varco ztl sarà disattivato nel tragitto Via S. Ranierino - Via C. Maffi, uscita obbligatoria da Largo del Parlascio.

Dalle 13:00 circa fino a completo esodo tifosi e squadre sospensione della pista ciclabile di Via C. Matilde.

Dalle 10:30 circa fino a completo esodo tifosi e squadre: istituzione del divieto di transito veicolare in via Rosmini e in via Rindi, tratto da Via Piave a Via L. Bianchi, eccetto residenti fino alla cancellata da Est e fino a Via Galluppi da Ovest, Forze di Polizia, mezzi di Soccorso e Vigili del Fuoco. In questa fase sarà apposta segnaletica di obbligo a dritto sulla Via L. Bianchi intersezione con la Via Rindi.

Dalle 10:30 circa fino a completo esodo tifosi e squadre: istituzione del divieto di transito veicolare in via XXIV Maggio, tratto da Via IV Novembre a Via Rindi, eccetto residenti, Forze di Polizia, mezzi di Soccorso e Vigili del Fuoco. In questa fase sarà apposta segnaletica di obbligo a destra all’intersezione con la Via IV Novembre e all’intersezione con la Via Chiesa.

Dalle ore 10:30 circa fino a completo esodo tifosi e squadre: istituzione del divieto di transito veicolare sulla via S. Stefano eccetto residenti, Forze di Polizia, mezzi di Soccorso e Vigili del Fuoco.

Chiusura al traffico veicolare di via Andrea Pisano (tratto interessato), via Giunta Pisano e via Diotisalvi, limitato alle fasi del passaggio dei bus navetta appositamente predisposti.

Su tutte le suddette strade e Piazze in cui vige il divieto di sosta con rimozione, la società gestore dei parcheggi a pagamento, avrà cura di apporre sui rispettivi parcometri, l’indicazione riguardo alla data e ora della sospensione del parcheggio.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

