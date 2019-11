Pd e Questa è Empoli esprimono solidarietà a Liliana Segre

I gruppi consiliari del Partito democratico e Questa è Empoli hanno presentato un ordine del giorno per solidarizzare con la senatrice a vita Liliana Segre, per le continue minacce e insulti che riceve quotidianamente e alla quale da ieri è stata assegnata una scorta.

L’ordine del giorno, che verrà presentato nella prossima seduta del consiglio comunale di Empoli, chiede al sindaco e alla giunta di avviare la procedura per il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Empoli alla senatrice a vita.

Simone Falorni, capogruppo Pd, e Lorenzo Ancillotti, capogruppo di Questa è Empoli spiegano così la loro iniziativa: “Assistiamo sempre più a crescenti manifestazioni di odio, che hanno il razzismo in senso ampio come base. Riteniamo molto grave l’astensione del centrodestra sulla proposta di istituire una commissione speciale al Senato contro razzismo e antisemitismo. In vari stati europei è già elevato l’allarme per fatti di antisemitismo e di neonazismo, che non risparmiano neppure l’Italia, con veri e propri attacchi a luoghi e a persone simbolo di lotta a questo odio. Azioni che vengono mosse pure a livelli locali, come il recapito di lettere minatorie al sindaco e alla giunta del nostro Comune. Pensiamo che Empoli debba mobilitarsi contro tutto questo odio, e pertanto abbiamo depositato ufficialmente questo ordine del giorno da discutere e votare al primo consiglio comunale. Empoli vuole essere coerente con la propria storia di città aperta, libera, democratica e antifascista.”.

Fonte: Pd Empoli - Ufficio Stampa

