Presentate in Palazzo Vecchio le squadre delle Volpi Rosse Menarini

Archiviata la vittoria nel torneo internazionale di Kavala (Grecia), le Volpi Rosse Menarini basket hanno presentato, a Palazzo Vecchio, le squadre che parteciperanno al campionato nazionale di Serie B e al campionato italiano giovanile Fipic.

Accompagnati dal presidente Ivano Nuti, dal vicepresidente Paolo Cosimo e dagli allenatori Alessandro Cherici e Alessandro Calamai, erano presenti: Domenico Amodio, Niccolò Bartoloni, Giorgio Cabiddu, Samuele Cini, Antonino Favano, Giacomo Forcione, Kevin Giustino, Riccardo Innocenti, Davide Obino, Lorenzo Pellegrini, Federico Ventura, Joel Boganelli, Andrea Cetoloni, Daniele Filippeschi, Erica Scrivo, Bakary Dallo, Andrea Mucci, Kristian Progni, Luigi Tozzi, Riccardo Tozzi, Giovanni Poli. Dopo la qualificazione alle Final Four della scorsa stagione, la prima squadra di coach Cherici riparte con l’assalto alla serie A.

“In questi primi mesi – ha dichiarato l'assessore allo sport Cosimo Guccione – ho visitato molti impianti, conosciuto tante società sportive e visto tanti allenamenti. L'allenamento della Volpi Rosse è stato quello più emozionante. Fondamentale che un'azienda importante come Menarini abbia creduto in questo progetto. Devo fare anche i complimenti alla società: una realtà che sta crescendo e che come amministrazione vogliamo sostenere il più possibile”.

Le Volpi Rosse Menarini esordiranno il 23 novembre in casa contro la Crazy Ghosts di Pontecagnano.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

