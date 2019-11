Provincia di Pisa, Nardini (PD): "Dalla Regione 6 milioni in arrivo"

"La seconda variazione di Bilancio che abbiamo approvato in Consiglio Regionale prevede oltre 6 milioni di euro per la Provincia di Pisa. Si tratta di investimenti concreti che la Regione sceglie di fare sul nostro territorio per il miglioramento della viabilità stradale e ferroviaria, per la promozione di innovazione e tecnologia e per il recupero e la valorizzazione di beni culturali. Come Consigliera del territorio sono molto soddisfatta e constato con rammarico il voto contrario di Lega e 5 Stelle. Da parte nostra fatti concreti, da altri soltanto propaganda".

Di seguito l'elenco di quanto finanziato, con i relativi importi:

- Viabilità Nord di Pisa nella tratta Madonna dell'Acqua-Cisanello. 1,8 milioni ai Comuni di San Giuliano Terme e Pisa per il 2020

- Progettazione definitiva del collegamento ferroviario tra l'Interporto Vespucci, la linea Pisa-Firenze e quella Collesalvetti-Vada. 2,5 milioni a Rfi per il 2020

- Acquisto, recupero e valorizzazione della rocca di Ripafratta. 100.000 euro al Comune di San Giuliano Terme

- Recupero e valorizzazione castello del centro storico di Buti. 200.000 euro al Comune

- Percorribilità da parte dei mezzi pesanti su tracciati alternativi alla FI-PI-LI di viabilità provinciale nel comuni di Bientina, Buti, Calcinaia e Pontedera e collegamento tra l'A11 e la Strada Regionale. 250 mila euro alla Provincia per il 2019

- Completamento della realizzazione del Parco tecnologico , oggetto di un accordo di programma con il Comune di San Giuliano Terme. 2,5 milioni alla Scuola Superiore Sant'Anna

Fonte: Ufficio stampa

