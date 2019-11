Raccolta firme per il completamento delle mura di Pisa

FIAB Pisa sta promuovendo una raccolta firme per chiedere il completamento del percorso delle mura di Pisa.

Attualmente tale percorso presenta delle interruzioni che ne limitano l'uso. Per esempio in corrispondenza dell'ex ASL di via Zamenhof un'interruzione di 60 metri impedisce di raggiungere una porta nelle mura che permetterebbe di raggiungere il tratto esterno, in corrispondenza della Freccia Azzurra.

Un altro fattore limitante sono le chiusure di alcuni tratti, che risultano accessibili solo dall'alba al tramonto: tutti i percorsi dovrebbero rimanere aperti almeno nella fascia 6-24 in modo da essere utili per la mobilità cittadina.

Fiab Pisa

