Rems, Alberti: "Non lasciamo sole le famiglie: mozione del Centrodestra"

In Toscana le strutture per l’applicazione delle misure di sicurezza delle persone affette da disturbi mentali sono ancora carenti. Ma nessuno pensa alle famiglie che devono gestire situazioni gravi

“Abbiamo constatato attraverso le interrogazioni e la delibera di giunta del 7 ottobre scorso, che la Toscana ha ancora una carenza di posti nelle Rems, e l’emergenza non sarà risolta prima del 2021, quando cioè dovrebbero entrare a regime l’ex carcere femminile di Empoli e il padiglione ex Livi di Volterra – spiega il Portavoce dell’opposizione Jacopo Alberti – in questa situazione di ritardi strutturali, però, non c’è attenzione a chi si ritrova a dover gestire le persone affette da disturbi mentali e gravate da una misura di sicurezza, e che cioè dovrebbe essere in cura presso una Rems. Purtroppo non c’è attenzione per le famiglie di queste presone, non c’è una rete di sostegno e spesso si trovano anche a essere respinti dal sistema sanitario che invece dovrebbe supportarli. Si tratta di persone malate e a volte violente, che non possono essere lasciate in carico solo ai parenti. Dal momento in cui c’è una misura di sicurezza, è impossibile pensare di rimandare a casa una persona con disturbi mentali, si mette a repentaglio la sicurezza delle famiglie e di chi le circonda”.

“Questa mozione di mia iniziativa ma che tutto il Centrodestra ha sottoscritto, mira proprio a incentivare il supporto alle famiglie, perché in attesa delle strutture, non siano lasciate sole. Inoltre – conclude il Portavoce dell’opposizione Alberti - abbiamo sollecitato anche una valorizzazione del tavolo interistituzionale regionale che incide sugli invii alle Rems, perché sia spronato a trovare una soluzione rapida a questi casi tenendo conto proprio delle famiglie e delle situazioni in cui i soggetti andrebbero a reinserirsi qualora non potessero entrare nelle residenze di sicurezza”.

