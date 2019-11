Turismo, commercio, terziario: a Siena incontro sul mercato nel 2020

A Roma Amazon adatta la piattaforma Prime now strizzando l’occhio ai produttori locali, A Venezia i residenti vanno sulle barricate contro i gestori delle locazioni turistiche, al grido di “Mi no vado via”. Sono due delle più recenti novità registrate in Italia nel mercato retail ed in quello ricettivo. E a Siena, nel Chianti, nella Valdorcia? Il destino è segnato, o la partita è ancora aperta?

A queste domande, e non solo a queste, punterà a fornire risposte “Good Morning 2020 – una giornata nel futuro del commercio e dell’accoglienza”, l’evento che Confesercenti Siena e Camera di Commercio Arezzo Siena si apprestano a realizzare mercoledì 20 novembre. Nell’auditorium di Siena est (S.da statale 73 levante, 10) tra mattina e pomeriggio si alterneranno testimonianze, casi di successo, dati di consuntivo e previsionali, con l’obiettivo di offrire alle aziende senesi attive nel terziario una percezione su cosa attende i loro ambiti nell’ormai imminente stagione 2020.

Tre le sessioni di approfondimento in programma: dopo introduzione e prologo (affidate ai vertici degli enti organizzatori, ed al Sindaco di Siena Luigi de Mossi), la mattina si aprirà con quella dedicata al commercio, incentrata in particolare sui casi pratici di vendita esperienziale che stanno riconvertendo il modello di business dei negozi. Success stories del turismo sono attesi in apertura della seconda sessione, quella dedicata all’accoglienza, che esaminerà i pro e i contro della web reputation e dei big data per la conduzione delle attività .

Il marketing di prossimità, l’attrattività della patrimonio artistico, i cambiamenti nella raccolta dei dati sui flussi turistici saranno infine i temi della terza sessione (“Il futuro”), che si aprirà nel primo pomeriggio e sarà conclusa dall’intervento dell’Assessore regionale al Commercio e Turismo, Stefano Ciuoffo.

“Good Morning 2020” sarà realizzato in collaborazione con Tosoni Auto, Diba 70 ed Enegan luce gas tlc, ed il patrocinio di INU (Istituto Nazionale di urbanistica). La partecipazione per aziende e operatori sarà libera su prenotazione, fino ad esaurimento posti: per effettuarla (e per il programma completo) www.confesercenti.siena.it .

Fonte: Confesercenti Siena - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Siena