Verso Omegna, coach Marchini carica l'Use Computer Gross

Il bello dello sport è che il tempo per ripensare a quanto accaduto è poco visto che c'è da guardare subito al domani. E, per l'Use Computer Gross, il domani si chiama Omegna (palla a due sabato ore 21, arbitri Colombo di Cantù e Lucotti di Binasco), la squadra capolista e, sulla carta, più forte del campionato. Coach Alessio Marchini, prima di parlare della gara, fa così un accenno al momento delicato dei suoi. <E' vero che usciamo da due sconfitte consecutive - esordisce - ma dobbiamo vivere nel giusto modo questa fase. Non è certo tutto negativo quello che si è visto e quanto abbiamo fatto fino ad oggi. Abbiamo giocato un ottimo pre-campionato, siamo partiti molto bene con 4 vittorie su 4 partite e quindi ho cercato di stimolare la squadra ad alzare l'asticella dandole una mentalità positiva. Con Firenze, considerato anche che avevamo speso molto nel derby di pochi giorni prima con San Miniato, siamo andati comunque vicino alla vittoria, mentre dopo la gara con Palermo ero molto amareggiato perchè mi aspettavo molto, specie dopo come la squadra aveva lavorato per preparare la partita. Mi aspettavo un approccio diverso, pensavo fossimo pronti a partite di questo tipo ed invece non è successo. Dobbiamo crescere, avere una scorza più dura, essere in grado di fare una difesa in più nei momenti chiave delle partite e quindi mi aspetto passi in avanti>. Sabato sarà dura. .

Omegna, come detto da coach Marchini, non nasconde di puntare ormai da anni al salto di categoria visti i trascorsi importanti e la solidità della società. E' allenata da un nuovo coach, Giorgio Salvemini, ed ha in organico da metà della scorsa stagione l'empolese ed ex Use Guido Scali. In passato l'Use ha già fatto qualche 'scherzo' ad Omegna, sabato sera ci riproverà.

