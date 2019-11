A11, bonifica di animali selvatici: tratto chiuso tra Prato Ovest e Montecatini Terme

Domani, domenica 10 novembre dalle ore 6 alle ore 12, l'autostrada A11 Firenze-Pisa Nord resterà chiusa per la bonifica di animali selvatici nei dintorni del tratto.

La chiusura riguarderà circa 25 km, compresi tra Prato Ovest e Montecatini Terme. L'interruzione del transito è stata richiesta dalla Regione Toscana e disposta dalla prefettura di Pistoia. Gli animali, in particolare cinghiali e caprioli, saranno allontanati dalla zona per prevenire il rischio anche per gli automobilisti.

La regione ha specificato che gli animali "saranno catturati esclusivamente tramite reti, alla presenza di personale professionista e di medici veterinari ed è esclusa la presenza di cacciatori".

Gli animali prelevati saranno infine "liberati in aree montane, a divieto di caccia, del comprensorio limitrofo".

