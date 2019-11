'Abbattiamo i muri del potere': Fdi Pontedera a 30anni dalla caduta del muro di Berlino

A trent’anni dalla caduta del muro di Berlino e dalla fine del comunismo, Fdi Pontedera celebra la libertà e si prefigge come obbiettivo quello di abbattere il muro della sinistra in Valdera e in Toscana un muro fatto di clientelismo, affari e mancanza di rispetto e tutela dei cittadini.

Oggi, presso la sede Fdi in via Cavallotti 3, si è svolta la conferenza stampa che ha affrontato come tema centrale il sistema di Pontedera. È intervenuto Paolo Marcheschi, Consigliere regionale Fdi. A dirigere il dibattito è stato Matteo Arcenni, coordinatore Fdi Valdera e hanno partecipato al confronto anche Giorgio Vannozzi, coordinatore provinciale, assieme a Matteo Bagnoli capogruppo Fdi Pontedera.

Un’ attenzione particolare è stata rivolta alla problematica dei rifiuti urbani e speciali. E alle scelte fatte dalla regione e comune che stanno facendo aumentare le discariche sul territorio comunale di Pontedera (vedi ex ecoacciai) e della Valdera facendo così venire meno le potenzialità di sviluppo turistico del territorio e con gravi rischi per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini

Fonte: Ufficio stampa

