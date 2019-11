Accoltellamento a Firenze, va ai domiciliari per tentato omicidio

Il 45enne responsabile del tentato omicidio del 3 agosto scorso a Firenze (qui la notizia), va agli arresti domiciliari. L'episodio nell'estate scorsa in zona Porta Romana, dove l'uomo accoltellò un altro uomo in una lite per futili motivi fuori a un bar.

Ieri sera i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare a carico del 45enne perché più volte ha violato la misura dell'obbligo di dimora in Firenze e di divieto di avvicinarsi alla parte offesa, pertanto l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari.

