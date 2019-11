Area di Servizio inaugurata a Santa Croce: rinnovo della stazione, novità in arrivo per i clienti

Questa mattina, alle ore 11:00, si è svolta l'inaugurazione dell'Area di Servizio IP (ex Total Erg) in via Nuova Francesca Bis, 66 a Santa Croce sull'Arno (PI).

La stazione è stata completamente rinnovata, e battezzata alla presenza dell'Assessore alle attività produttive Bocciardi.

I titolari Serena ed Elisa Bozzi e Giuseppina Gallo hanno illustrato ai presenti i servizi già disponibili e che saranno offerti prossimamente:

1) Il prezzo dei carburanti non cambia tra self e servito in orario di apertura almeno fino al 15 novembre

2) Servizio di ristoro

3) Vendita di prodotti per animali

4) Controllo pressione e gonfiaggio gomme

Prossimamente saranno disponibili :

1) Lavaggio a mano e pulizia interni e sedili a vapore.

2) Servizi di ricariche e pagamenti tramite SISAL

3) Vendita di pellets e legname

4) Vendita sigarette e tabacchi

