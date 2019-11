Arnovecchio si colora d'Autunno: visita a tema dedicata al 'foliage'

Anche per Arnovecchio questo è il periodo del “foliage”: prima di cadere, le foglie degli alberi si tingono di accesi colori autunnali, dal giallo intenso dei pioppi e degli aceri al rosso del sanguinello, specchiandosi nelle acque tranquille del lago con effetti sorprendenti.

Questo è il tema della prossima visita guidata all’oasi naturale protetta in programma domenica 17 novembre 2019 a partire dalle 10.

La visita, che sarà condotta da una Guida Ambientale Escursionistica qualificata, è gratuita ma per questioni organizzative è sempre gradita la prenotazione da effettuare contattando il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio 0573 84540, oppure, inviando una email all’indirizzo fucecchio@zoneumidetoscane.it.

CHE COSA SI POTRÀ AMMIRARE - I piccoli arbusti lungo il percorso naturalistico sono pieni di frutti colorati che attirano merli e pettirossi: le rosse “meline” del biancospino, le capsule fucsia della fusaggine, simili ai berretti dei preti di una volta, le drupe del laurotino dai riflessi bluastri.

I maschi delle anatre selvatiche, abbandonata la dimessa livrea estiva, si preparano al corteggiamento sfoggiando il piumaggio migliore: spiccano il verde metallico della testa del Germano reale ed il marrone rossastro del capo del Moriglione.

L’OASI NATURALE - L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo per volere di Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri.

Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche.

Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille. Il Centro RDP Padule di Fucecchio, che gestisce l'area naturale protetta di Arnovecchio per conto del Comune di Empoli, organizza in collaborazione con Legambiente Empolese Valdelsa una visita guidata alla scoperta di questo gioiello naturale a due passi dalla città.

GLI ORARI DI APERTURA DI NOVEMBRE - Nel mese di novembre l'area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il sabato pomeriggio dalle 14 alle 17 e la domenica mattina dalle 9 alle 12, ingresso libero; per gli interessati, rispettivamente alle 15 e alle 10, sono anche possibili visite guidate gratuite.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

