Nuovo asfalto in via Crispi, via Cesalpino e in zona di viale De Amicis

Nuovo asfalto in via Crispi, via Cesalpino e nella zona di viale De Amicis. Ma anche i lavori di manutenzione nel sottopasso di viale Livorno e la sostituzione della rete di distribuzione del gas in via Faenza. Sono solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature, si inizia lunedì 11 novembre con i lavori in via Crispi e via XX Settembre. In via Crispi nel tratto via XX Settembre-via Puccinotti saranno istituiti restringimenti di carreggiata e un senso unico verso via Puccinotti; in via XX Settembre il restringimento di carreggiata interessa l’area dell’incrocio con via Crispi. Termine previsto 13 novembre. Sempre lunedì 11 novembre ma in orario notturno (21-6) è in programma l’asfaltatura in via Cesalpino e via Segato. Per via Cesalpino è prevista chiusura del da viale Morgagni e via Alderotti; in via Segato il divieto di transito riguarderà il tratto via Cesalpino-via Del Garbo. Previsto anche un restringimento di carreggiata in via Alderotti all’incrocio con via Cesalpino. I lavori andranno avanti fino al 18 novembre. Saranno effettuati sempre in orario notturno anche le asfaltature in viale De Amicis, viale Ojetti, via Cento Stelle, via Lungo l’Affrico, via Mamiani. L’intervento è articolato in fasi è andrà avanti fino al 20 novembre. Si inizia con la direttrice De Amicis tra viale Ojetti a via Mamiani (rotatoria esclusa): previsti restringimenti in viale Ojetti e via Lungo l’Affrico (e chiusura dei varchi nelle aiuole di collegamento tra le viabilità). Saranno chiusi anche via Cento Stelle (da via Don Giovanni Verità a viale De Amicis) e viale Ojetti (da viale De Amicis a via Don Giovanni Verntià). A seguire i lavori interesseranno viale Mamiani e la rotatoria tra viale De Amicis-viale Mamiani-viale Duse-via Lungo L’Affrico con la chiusura dei tratti corrispondenti delle strade.

Sempre da lunedì 11 novembre sono in programma i ripristini definitivi dopo interventi sui sottoservizi in via del Confine, via dell’Arcolaio e via del Malcantone. Fino al 15 novembre prevista la chiusura di via del Confine (tra via Franchi e via del Malcantone) e a seguire anche di via dell’Arcolaio (tra via dei Fontebuoni e via del Malcantone) e di via di Malcantone (da via del Confine al numero civico 10).

Intanto per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione di via Palazzuolo da lunedì saranno istituiti divieti di sosta nel tratto compreso fra i numeri 23 e 33R per il posizionamento di una rastrelliera. E ancora per la realizzazione di tre attraversamenti pedonali all’incrocio con via Il Prato, in via Il Prato all’altezza numero civico 36 e all’incrocio con via Maso Finiguerra saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta. I provvedimenti saranno in vigore fino al 20 novembre.

Infine la settimana prossima è in programma il completamento delle asfaltature in via Faentina, via dei Bruni e via Levi con i lavori relativi alla segnalatica. Previste ancora chiusure a tratti e sensi unici fino al 16 novembre.

Ecco i principali interventi:

Via Livorno: per lavori di manutenzione domani domenica 10 novembre dalle 8 alle 19 sarà chiuso il sottopasso di via Livorno. Come viabilità alternativa di attraversamento di viale Etruria si consiglia via di San Quirico e via della Casella in entrambi i sensi di marcia.

Via del Cimitero del Pino-viale Europa: inizieranno lunedì 11 novembre i lavori di posa di cavi di telefonia. Fino al 20 novembre via Cimitero del Pino sarà chiusa all’intersezione con viale Europa mentre il viale scatterà un restringimento di carreggiata nel primo tratto da via Cimitero del Pino verso Firenze.

Via Righini-via Pian dei Giullari: lunedì 11 e martedì 12 novembre sono in programma lavori al muro di contenimento dell’Osservatorio di Arcetri. Via Righini sarà chiusa da via Viviani a via di San Leonardo, divieto di transito anche in via Pian dei Giullari da via Torre del Gallo a via Viviani.

Via di Novoli-controviale viale Guidoni-via Allori-via Valdinievole-via Valdichiana: inizieranno lunedì 11 novembre i lavori di posa di cavi in fibra ottica. L’intervento sarà effettuato a fasi nelle le diverse strade. Fino al 19 novembre i lavori interesseranno via Allori (dal numero civico 154 al controviale di viale Guidoni) e il controviale di viale Guidoni (da via Allori a via Valdinievole) con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta. Dal 21 novembre al 4 dicembre i cantieri si sposteranno in via Valdinievole (da viale Guidoni a via di Novoli) e dal 3 al 13 dicembre i lavori interesseranno via Valdichiana (intersezione via Valdinievole) sempre con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta. Infine dal 12 al 20 dicembre via di Novoli con divieti di sosta dal numero civico 97/B a via Vecchi e in corrispondenza del numero 9.

Borgo Pinti: per un nuovo allaccio alla rete idrica da lunedì 11 novembre scatterà la chiusura del tratto via Giusti-via Laura mentre il tratto via Laura-via della Colonna diventerà a senso unico verso via Laura. Sarà revocata anche la corsia preferenziale di via della Colonna da piazza D’Azeglio a via della Pergola. Termine previsto 20 novembre.

Via della Sala: inizieranno lunedì 11 novembre i lavori per la posa di cavi in fibra ottica. Fino al 15 novembre saranno in vigore un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato nel tratto da via degli Alli-Maccarani verso via de’ Cattani.

Via Franchetti: inizieranno lunedì 11 novembre alcuni lavori alla rete di telefonia. Fino al 15 novembre sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico alternato (orario 8-18).

Via Pistoiese-via Stazione delle Cascine: inizierà lunedì 11 novembre la posa di cavi della telefonia. Fino al 15 novembre previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta.

Via Ghibellina: per un nuovo allaccio alla rete fognaria da lunedì 11 novembre nel tratto compreso tra i numeri 68R e 70 scatteranno divieti di sosta e un restringimento di carreggiata. Termine previsto 21 novembre.

Via dei Baldovini: semper per un allaccio alla rete fognaria lunedì 11 novembre nel tratto dal numero civico 3 a via Gian Paolo Orsini sarà istituito un restringimento di carreggiata con divieti di sosta. L’intervento si concluderà il 19 novembre.

Via Corilla Olimpica: per un nuovo allaccio alla rete idrica lunedì 11 novembre scatterà un restringimento di carreggiata nel tratto via Rocca Tedalda-via Odoardo Spadaro. Termine previsto 23 novembre.

Via Cittadella: per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas lunedì 11 novembre saranno istituiti divieti di sosta e un restringimento di carreggiata tra i numeri civici 28/a e 22R. Termine previsto 15 novembre.

Via Gubbio: per lavori alla rete di distribuzione del gas da lunedì 11 novembre la strada sarà chiusa. Termine previsto 20 novembre.

Via Mariti: per la sostituzione di un cartellone pubblicitario lunedì 11 novembre in orario 9-19 sarà in vigore un restringimento di carreggiata nel tratto dal numero civico 5/Q verso viale Redi. Previsti anche divieti di sosta.

Via Baccio da Montelupo: anche in questo caso si tratta di provvedimenti necessari per interventi su un cartellone pubblicitario. Lunedì 11 novembre dalle 7 alle 19 scatteranno restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nel tratto dal numero civico 40/D a via Siena.

Via Baracca: sempre per la sostituzione di un cartellone pubblicitario lunedì 11 novembre in orario 9-19 saranno istituiti divieti di sosta e un restringimento di carreggiata dal numero civico 34 verso via Paganini.

Via Valdichiana: lunedì 11 novembre dalle 7 alle 19 a cavallo del numero civico 81 saranno in vigore restringimenti di carreggiata e divieti di sosta per effettuare il sollevamento di materiali con scala aerea.

Via del Ponte Sospeso: lunedì 11 e martedì 12 novembre in orario 9-18 scatteranno divieti di sosta e restringimenti di carreggiata nel tratto compreso tra i numeri civici 22 e 18 per lavori edili.

Via Arcipressi-viale Nenni: per la manutenzione di un impianto pubblicitario martedì 12 e mercoledì 13 novembre in orario 6-18 saranno in vigore restringimenti di carreggiata all’intersezione tra le due strade.

Via Carlo del Greco-via delle Panche: per lavori all’acquedotto da martedì 12 novembre sono previsti restringimenti di carreggiata in via delle Panche (da via Carlo del Greco verso via Bocci) e divieti di sosta in via Carlo del Greco (da via delle Panche al numero civico 45). Termine previsto 19 novembre.

Via Poggio Bracciolini-piazza Ravenna: martedì 12 e mercoledì 13 novembre è in programma l’apertura dei pozzetti della telefonia per il passaggio di cavi in fibra ottica. In orario 8-18 sono previsti restringimenti di carreggiata in corrispondenza dell’intersezione con divieti di sosta anche in viale Giannotti.

Via Senese: per lavori edili martedì 12 novembre scatteranno un restringimento di carreggiata e divieti di sosta all’altezza del numero civico 172R. Termine previsto 11 dicembre.

Piazza Dolci: per lo scarico di un macchinario martedì 12 novembre dalle 9 alle 12 sarà in vigore un divieto di transito.

Via Andrea del Castagno: per un trasloco all’altezza del numero civico 2 martedì 12 novembre saranno istituiti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata (orario 7-19).

Via Goito: ancora un trasloco in programma martedì 12 e mercoledì 13 novembre. Nel tratto compreso fra i numeri civici 19 e 17 saranno in vigore divieti di sosta e restringimenti di carreggiata.

Via del Ponte Rosso: per lavori edili martedì 12 novembre, in orario 9-17, saranno istituiti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata.

Via Palazzuolo: per effettuare la sostituzione di una calata danneggiata la strada sarà chiusa da via dei Fossi a via del Porcellana. Il provvedimento sarà in vigore dalle 21 di martedì 12 alle 6 di mercoledì 13 novembre.

Via Santa Reparata: a partire da mercoledì 13 novembre sono in programma lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. All’altezza del numero civico 105 scatteranno divieti di sosta e un restringimento di carreggiata che saranno in vigore fino al 11 novembre.

Via Valdera: per la messa a dimora di alcune alberature con autogru mercoledì 13 novembre dalle 8 alle 17 saranno in vigore restringimenti di carreggiata da via Valdegola al numero civico 15/B e divieti di sosta.

Via Alfieri: per un trasloco mercoledì 13 novembre, in orario 7-19, nel tratto compreso fra i numeri civici 8 e 10 saranno in vigore divieti di sosta e restringimento di carreggiata.

Via Gioberti: inizieranno mercoledì 13 novembre i lavori per un nuovo allaccio all’altezza del numero civico 24. Previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta all’altezza dei numeri civici 82-180R fino al 19 novembre.

Via Pescetti: da mercoledì 13 novembre sono in programma lavori per la posa di cavi in fibra ottica. Fino al 20 novembre saranno in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico alternato e divieti di sosta tra i numeri 14/C e 8/E.

Via Campo di Arrigo: per interventi su un cartellone pubblicitario mercoledì 13 novembre (orario 5-10) saranno istituiti un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato con movieri nel tratto compreso tra i numeri civici 100-102/B.

Via della Chiesa: per effettuare un getto di calcestruzzo con autobotte la strada sarà chiusa a più riprese nel tratto da via dei Serragli a piazza Tasso. I divieti di transito saranno in vigore il mercoledì 13, mercoledì 20, mercoledì 27 novembre e ancora mercoledì 4 e mercoledì 11 dicembre in orario 9.30-15.30.

Via Nazionale: per lavori edili con piattaforma aerea dalle 21 di mercoledì 13 alle 5 di giovedì 14 novembre sarà chiuso i tratti via Faenza-via Fiume e via dell’Ariento-via Faenza mentre lo stop per i veicoli superiori ai 35 quintali scatterà già da piazza Indipendenza. Percorso alternativo via Faenza (da via Nazionale a via Cennini)-via Cennini (da via Faenza a via Fiume)-via Fiume (da piazza Adua a via Nazionale) con cambi di senso di marcia. Prevista la revoca della corsia preferenziale di largo Alinari (da via Nazionale a piazza Stazione) con spegnimento della porta telematica.

Via Faenza: inizieranno giovedì 14 novembre i lavori di sostituzione della rete di distribuzione del gas. A partire dalle 9 sarà istituito un divieto di transito da via Cennini a via Nazionale. Termine previsto 20 dicembre.

Via dei Panciatichi: per un intervento edilizio la strada sarà chiusa venerdì 15 novembre in orario 7-19 dal numero civico 44 verso il numero 40.

Via di Monterinaldi: per il carico/scarico di materiale venerdì 15 novembre dalle 8 alle 17 sarà in vigore un divieto di transito tra via La Lastra alla biforcazione di via di Monterinaldi. Previsti anche divieti di sosta su via La Lastra. I provvedimenti saranno replicati dal 18 al 22 novembre, dal 25 al 29 novembre, dal 2 al 6 dicembre, dal 9 al 13 dicembre, stesso orario.

Viale Duse: per la manutenzione di un’antenna telefonica venerdì 15 novembre in orario 7-19 saranno in vigore divieti di sosta e un restringimento di carreggiata tra i numeri civici 30 e 28.

Per i provvedimenti relativi a manifestazione, in evidenza domani la fiera promozionale in viale Europa con chiusura dei controviali dalle 8 alle 20 e la gara podistica in zona Castello con divieti di transito al passaggio dei partecipanti in orario 8-12.

