Brucia il Baraka Bistrot di Roma, Bianchi (PD): "Firenze sia ferma contro la violenza"

Il Baraka Bistrot si trova a Roma nel quartiere di Centocelle, dove la libreria antifascista la Pecora Elettrica è stata data alle fiamme la notte tra il 6 e il 7 novembre. È la seconda volta che la Ppecora Elettrica è distrutta da un incendio e le fiamme la hanno distrutta una seconda volta proprio la notte prima che riaprisse. La scorsa notte un incendio ha distrutto il Baraka Bistrot ad appena due minuti a piedi da la Pecora Elettrica, a cui il Baraka Bistrot aveva offerto sostegno e solidarietà.

L'’intervento della consigliera Donata Bianchi a nome del gruppo PD di Palazzo Vecchio condanna ogni forma di violenza e razzismo e invita la città a restare ferma nella lotta al fascismo.

“Questa notte nuovo incendio a Roma, ancora nel quartiere Centocelle: è stato bruciato il bar Baraka Bistrot, in via dei Ciclamini. I gestori del locale avevano espresso la loro solidarietà a La Pecora Elettrica, la libreria antifascista data alle fiamme. Anche il bar Baraka è un luogo di resistenza sociale in una zona di Roma caratterizzata da forti contraddizioni e conflitti sociali. C'è un filo rosso sangue che lega questi avvenimenti al resto delle cronache recenti: messaggi razzisti a Liliana Segre, la negazione di un aiuto ai ragazzi in partenza per Mauthausen, le parole volgari e aggressive contro una bambina di colore, il ritiro della legge contro l'omotransfobia da parte dell'appena insediata giunta regionale di destra in Umbria, le cene fasciste. C'è un allarme odio che si alimenta di un'accresciuta percezione di paura e vulnerabilità. Non dobbiamo tacere, non dobbiamo minimizzare. Firenze dovrà fare la sua parte affinché non si arretri di un passo nel presidio della democrazia formale e sostanziale e nel rispetto della Costituzione. Il PD è fermo nella dura condanna di ogni forma di violenza e razzismo, la nostra solidarietà e il nostro impegno non verranno meno”.

