Comune di Predappio non finanzia il pellegrinaggio ad Auschwitz, Anpi Santa Croce: "Disponibili a contribuire"

Le Sezioni A.N.P.I. di Santa Croce sull'Arno, Montopoli in Val d'Arno e Santa Maria a Monte in Provincia di Pisa hanno appreso con indignazione e grande preoccupazione la notizia che il Sindaco del Comune di Predappio ha negato un contributo economico di pochissime centinaia di euro per finanziare il pellegrinaggio al campo di sterminio di Auschwitz di due studenti nell'ambito del progetto "Promemoria Auschwitz - treno della memoria".

Condannano con forza questa scelta dell'Amministrazione Comunale di Predappio e ne denunciano le assurde e antistoriche motivazioni secondo le quali il treno sarebbe di parte e sfrutterebbe ragioni di parte come se lo sterminio di oltre sei milioni di persone a Auschwitz potesse essere ridotto ad una misera questione "di parte" e non investire invece ed interrogare nel profondo delle coscienze l'intera umanità.

Queste Sezioni sostengono nei loro territori i pellegrinaggi della memoria degli studenti ritenendoli momenti assolutamente indispensabili per il radicamento e la diffusione della memoria di quelle immani tragedie avvenute nei campi di deportazione e sterminio e ritengono questo impegno essenziale in un periodo in cui avanzano preoccupanti tendenze revisioniste e negazioniste della più orrenda tragedia della storia.

Comunichiamo che queste sezioni sono disponibili a dare un loro sostegno economico a codesto Comitato A.N.P.I. per contribuire al finanziamento del costo del pellegrinaggio dei due studenti, e per questo restano in attesa di indicazioni al riguardo.

Fonte: ANPI Santa Croce - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno