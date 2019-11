Controlli a tappeto sui mezzi del trasporto merci: 87 verbali e 24 permessi ritirati in un mese a Firenze

Nel corso del mese di ottobre, la polizia municipale di Firenze ha emesso 87 verbali e ritirato 24 permessi a seguito dei controlli effettuati ai mezzi per il trasporto merci, nel centro della città.

In seguito ai verbali, sono scattate anche multe per 83 euro e la sospensione del tagliando per 15 giorni. Le violazioni riguarderebbero il transito fuori orario o la mancata autorizzazione.

I numeri dello scorso mese si sommano a quelli dall'inizio dell'anno, e in totale sono stati sanzionati 331 veicoli e ritirati 79 permessi.

